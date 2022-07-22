Hadise havuz başı pozlarıyla ortalığı yıktı geçti!

Hadise'nin havuz başı pozları ortalığı yıktı geçti! Cesaretini konuşturan Hadise'yi gören Pınar Altuğ hayran kaldı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen sade bir törenle dünyaevine giren çiçeği burnunda gelin sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. İkinci bebeğine hamile olan arkadaşı Seda Bakan ile buluşan Hadise Instagram'dan peş peşe pozlar yayınladı. Havuz başındaki kareleriyle yorum yağmuruna tutulan şarkıcının doğal halini görenler yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. O isimler arasında ünlü oyuncu Pınar Altuğ da yerini aldı.