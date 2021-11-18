Haberler Magazin Videoları Hadise dans ettiği anları paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Hadise dans ettiği anları paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Hadise dans ettiği anları paylaştı! Sosyal medya onu konuştu
18.11.2021 18:57
Ana Sayfa 00:40
Bir Zamanlar Çukurova 113....
Ana Sayfa 00:41
CHP'li belediyede tecavüz...
Ana Sayfa 01:04
Başak Cengiz'in otopsi raporu...
Ana Sayfa 01:01
Okul için bağışlanan paraları...
Ana Sayfa 02:07
Elektrik faturaları düşecek!
Ana Sayfa 02:30
Kan donduran olay! Camiye...
Ana Sayfa 02:05
Kocasından izin istedi bir...
Ana Sayfa 00:40
Aman Ronaldo duymasın! Kalpler...
Ana Sayfa 00:08
Yargı'nın Ceylin'i Pınar...
Ana Sayfa 00:15
Cansu Dere'nin eski...
Ana Sayfa 01:27
Başak Cengiz cinayetinde yeni...
Ana Sayfa 01:43
3500 lira ödedi paketi açınca...

Mehmet Dinçerler'le mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer edinmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü şarkı, Instagram hesabında yayınladığı videoyla yine çok konuşuldu. Sosyal medyada eski fotoğraf ve videoların paylaşıldığı Perşembe gününü es geçmeyen Hadise, kamera arkası görüntülerini 'tbt' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Dans ettiği anları yayınlayan Hadise'nin derin yırtmaçlı elbisesi de dikkat çekti. İşte o anlar...

Magazin Videoları
SON DAKİKA