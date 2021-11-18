Hadise dans ettiği anları paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Mehmet Dinçerler'le mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer edinmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü şarkı, Instagram hesabında yayınladığı videoyla yine çok konuşuldu. Sosyal medyada eski fotoğraf ve videoların paylaşıldığı Perşembe gününü es geçmeyen Hadise, kamera arkası görüntülerini 'tbt' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Dans ettiği anları yayınlayan Hadise'nin derin yırtmaçlı elbisesi de dikkat çekti. İşte o anlar...