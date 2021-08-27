Hadise cesur paylaşım! Derin göğüs dekolteli paylaşımı ile mest etti

Kaan Yıldırım ile sevgiliyken sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarına ara veren Hadise, Instagram sayfasında yayınladığı son pozla 'Sahalara döndü' dedirtti. Şimdilerde Mehmet Dinçeler'le aşk yaşayan ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli ve süper mini elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Oldukça cesur bir kıyafetle objektif karşısına geçen Hadise hakkında ise binlerce yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, farklı detaylara dikkat çekerek ünlü şarkıcıyı eleştirdi. İşte Hadise'nin çok konuşulan o paylaşımı....