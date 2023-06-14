Hababam Sınıfı'nın Semra Öğretmeniydi: Oyunculuğu bırakan Semra Özdamar'ın son hali şaşırttı

Rıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanış aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı film serisinin ikincisi olarak çekilen 1975 yapımı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'da Semra Hoca karakterini canlandıran Semra Özdamar, yıllar sonra merak konusu oldu. Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Tarık Akan gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Yıllar ona da acımamış" yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Semra hocasının son hali...