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‘’Güzelliğin dibi’’ Afra Saraçoğlu siyah mayosuyla mest etti!

‘’Güzelliğin dibi’’ Afra Saraçoğlu siyah mayosuyla mest etti!
28.06.2021 22:26
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‘’Güzelliğin dibi’’ Afra Saraçoğlu siyah mayosuyla mest etti! Aşk 101 dizisinde Sinan karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Siyah mayosuyla koltukta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Afra Saraçoğlu'nun takipçileri, "Bu ne güzellik", "Dünya güzeli", "Yandı buralar Afra" yorumlarını yaparak oyuncuya iltifat yağdırdı. İşte Afra Saraçoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…


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