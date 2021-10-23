Haberler Magazin Videoları Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un Demet Özdemir gerçeği duyanları şoke etti!

Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un Demet Özdemir gerçeği duyanları şoke etti!

Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un Demet Özdemir gerçeği duyanları şoke etti!
23.10.2021 18:02
Ana Sayfa 01:11
Haftalık vaka haritası...
Ana Sayfa 38:31
Eskişehir'de 3 milyarlık dev...
Ana Sayfa 07:38
İbrahim Tatlıses'in yeni...
Ana Sayfa 15:49
52 fabrika daha hizmete açıldı
Ana Sayfa 03:04
''Sen kimsin? Benim memurumu,...
Ana Sayfa 10:36
Feyza Aktan'dan ilk açıklama:...
Ana Sayfa 01:26
Karagümrük'te lüks araç...
Ana Sayfa 00:38
Komşu aşkı! Eda Taşpınar yeni...
Ana Sayfa 01:30
Meteoroloji gün verdi uyardı!...
Ana Sayfa 00:43
Hadımköy’de korkunç kaza!
Ana Sayfa 00:50
Yalancı 7. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:33
Yasmin Erbil’den nefes kesen...

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında araştırma yapanlar Demet Özdemir gerçeğini duyunca şaştı kaldı. Siz de çok şaşıracaksınız.

Magazin Videoları
SON DAKİKA