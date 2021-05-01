RAMAZAN İMSAKİYE
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Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun partneriyle verdiği pozunu paylaştı! Hayranları sosyal medyayı yıktı…

Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun partneriyle verdiği pozunu paylaştı! Hayranları sosyal medyayı yıktı…
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Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizide Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Coşkun’un dizideki partneri Onur Seyit Yaran ise ünlü oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı.


İzleyicilerin yakından takip ettiği ikiliden Su Burcu Yazgı Coşkun, partneriyle verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmayan Onur Seyit Yaran da Su Burcu Yazgı Coşkun ile verdiği başka bir pozu kendi sayfasında yayınladı. İkilinin paylaşımları, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek beğeni rekoru kırdı.

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