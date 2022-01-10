Güzel oyuncu Sevilay Gültekin'dan cesur paylaşımlar! Sosyal medya onu konuştu

Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterini canlandıran genç oyuncu Sevilay Gültekin son zamanlarda oyuncular arasında çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Gültekin oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İnstagram hesabından cesur paylaşımlar yapan güzel oyuncunun ayrıca geçmişte oynadığı dizileri öğrenenler de şaşıp kalıyor. Yüzündeki çillerle güzelliği katbekat artan Sevilay Gültekin kendisi gibi kızıl saçlara sahip Aleyna Keskinci'ye de benzetiliyor. İşte Sevilay Gültekin'in cesur pozları…