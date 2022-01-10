Haberler Magazin Videoları Güzel oyuncu Sevilay Gültekin'dan cesur paylaşımlar! Sosyal medya onu konuştu

Güzel oyuncu Sevilay Gültekin'dan cesur paylaşımlar! Sosyal medya onu konuştu

Güzel oyuncu Sevilay Gültekin'dan cesur paylaşımlar! Sosyal medya onu konuştu
10.01.2022 21:41

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:37
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 07:33
Esra Erol'da bir annenin...
Ana Sayfa 00:50
CHP’li Faik Öztrak’tan ittifak...
Ana Sayfa 00:32
Algı Eke peş peşe spor yaptığı...
Ana Sayfa 38:32
Ömer Çelik’ten MYK sonrası...
Ana Sayfa 00:36
Helin Avşar son haliyle...
Ana Sayfa 00:20
HDP Diyarbakır Milletvekili...
Ana Sayfa 00:27
Enes Çakmak öldü mü?
Ana Sayfa 03:50
İstanbul'da göçük! Enkaz...
Ana Sayfa 00:18
Erdoğan'dan Özkoç'a 250 bin...
Ana Sayfa 00:38
Başkan Erdoğan'dan yeni...
Ana Sayfa 02:55
50 ilde resmen başladı!...

Gönül Dağı dizisinde Meryem karakterini canlandıran genç oyuncu Sevilay Gültekin son zamanlarda oyuncular arasında çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Gültekin oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İnstagram hesabından cesur paylaşımlar yapan güzel oyuncunun ayrıca geçmişte oynadığı dizileri öğrenenler de şaşıp kalıyor. Yüzündeki çillerle güzelliği katbekat artan Sevilay Gültekin kendisi gibi kızıl saçlara sahip Aleyna Keskinci'ye de benzetiliyor. İşte Sevilay Gültekin'in cesur pozları…

Magazin Videoları
SON DAKİKA