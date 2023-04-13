Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya 'marka'' eleştiri yağmuru!

Geçtiğimiz yılın sonunda patlak veren 'marka' skandalı, Türkiye'de ise ne yazık ki sosyal medya fenomenleri ve ünlüler tarafından umursanmadı!

Fenomenler ile ünlüler, markadan alacakları bedava ürünler uğruna skandala sessiz kaldı.

Ezgi Fındık ve Demet Özdemir'in ardından şimdi de Serenay Sarıkaya'ya eleştirilerin odağındaki isim oldu. Sarıkaya, önceki gün katıldığı bir TV programı öncesinde kulisten verdiği pozlarını paylaştı.

Balenciaga'ya ait elbisesiyle gülücükler saçan güzel oyuncuya, sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

DUYARSIZLIKLA SUÇLANDI

Takipçileri Serenay Sarıkaya'ya "Senin ve ekibinin markanın karıştığı skandalı bilmeme imkanı yok.

Bile bile Balenciaga reklamı yapmak nasıl bir duyarsızlık!" mesajları yağdı.

Bu arada Balenciaga, geçtiğimiz aylarda reklamlarında çocuklarla ilgili çok çirkin mesajlar verince büyük tepki çekmişti.

Markayı protesto eden birçok dünyaca ünlü yıldız ile fenomen, markaya ait ürünlerini de yakıp bu anları da sosyal medyada paylaşmıştı.