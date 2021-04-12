Haberler Video Magazin Videoları Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’dan aşk iddialarına sert tepki! ‘Çirkin yorumları kınıyorum’

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’dan aşk iddialarına sert tepki! ‘Çirkin yorumları kınıyorum’

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’dan aşk iddialarına sert tepki! ‘Çirkin yorumları kınıyorum’
12.04.2021 20:02
Ana Sayfa 02:01
Oğlu Ramazan Arslan konuştu
Ana Sayfa 00:23
İzmir'de katliam gibi kaza!...
Ana Sayfa 01:57
Sahur ve iftar ne zaman?
Ana Sayfa 01:36
Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi...
Ana Sayfa 01:32
Bakan duyurdu: 2022 sonunda...
Ana Sayfa 00:22
Başkan Erdoğan'dan gençlerle...
Ana Sayfa 01:57
Köpekten korkan kurye can...
Ana Sayfa 02:18
Cihangir sapığının ilk ifadesi...
Ana Sayfa 02:14
Eşinin kafasını yerlere...
Ana Sayfa 02:35
İstanbul barajlarındaki son...
Ana Sayfa 00:53
Bursa'da skandal video! Türk...
Ana Sayfa 00:47
Muharrem İnce koronavirüse...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı öne sürüldü. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.


"ÇİRKİN YORUMLARI KINIYORUM!"

Çıkan haberlerin ardından Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Magazin Videoları