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Güzel oyuncu Özge Yağız ve sevgilisi Gökberk Demirci’den aşk pozu!

Güzel oyuncu Özge Yağız ve sevgilisi Gökberk Demirci’den aşk pozu!
16.02.2021 16:35
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Gerek oyunculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız. Yemin adlı diziyle adını duyuran aynı zamanda o dizide aşkı da bulan Özge Yağız şu sıralar Sol Yanım adlı dizide boy gösteriyor. Yemin dizisindeki rol arkadaşı Gökberk Demirci'yle aşk yaşayan Özge Yağız, sevgilisiyle kısa süre sonra nikah masasına oturacak. Özge Yağız ile Gökberk Demirci, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. Çift kış günü karlar altında yayınladıkları son kareyle yine adlarından söz ettirdi.


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