RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Magazin Videoları Güzel oyuncu Neslihan Atagül’den makyajsız pozlar! Sosyal medya bu pozları konuşuyor…

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’den makyajsız pozlar! Sosyal medya bu pozları konuşuyor…

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’den makyajsız pozlar! Sosyal medya bu pozları konuşuyor…
07.05.2021 21:33
Ana Sayfa 02:22
Adil Karaismailoğlu'ndan...
Ana Sayfa 01:20
Survivor 2021 87. Bölüm...
Ana Sayfa 00:35
Güzel oyuncu Neslihan...
Ana Sayfa 00:57
Çukur 4.Sezon 36. bölüm 1.ön...
Ana Sayfa 00:25
Serdar Ortaç koronavirüs aşısı...
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden birçok il için...
Ana Sayfa 00:54
Piyasalar haftayı nasıl...
Ana Sayfa 09:11
Fetö'nün siyasi ayağı kim?
Ana Sayfa 00:41
MSB paylaştı! İmha edilen...
Ana Sayfa 09:06
FETÖ'ye kimler nasıl destek...
Ana Sayfa 00:12
Meme kanserine yakalanan Canan...
Ana Sayfa 00:25
Öykü Çelik'ten flaş ayrılık...

Sefirin Kızı'na veda eden Neslihan Atagül'den makyajsız pozlar peş peşe geldi! Sağlık sorunları nedeniyle Nare karakterine can verdiği Sefirin Kızı dizisine veda eden Neslihan Atagül, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül, makyajsız pozlarını Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Neslihan Atagül'ün çok konuşulan o pozları…


Magazin Videoları