Güzel oyuncu Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan arasında ipler koptu! 2 yıllık evlilikte kriz

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Müjgan Hekimoğlu' karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın, 7 yıl aşk yaşadığı ve 2 yıl önce İzmir'de dünya evine girdiği yapımcı Altuğ Gültan ile boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Nikah töreni fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından 'hamile' olduğu iddia edilen ve iddiaları yalanlayan güzel oyuncunun aldığı karar magazin gündeminde şok etkisi yaratırken, ikiliden gelecek açıklama merak konusu oldu. Melike İpek Yalova'nın eşiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmaması da dikkatlerden kaçmadı.