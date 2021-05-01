Güzel oyuncu Hande Erçel’in tatil pozları mest etti!

Hande Erçel'in aklı Maldivler'de kaldı! Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra şimdilerde rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşayan Erçel, Maldiv tatilinden kareleriyle gündemden düşmüyor. Erçel, son olarak kumsalda verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde gündem oldu. İşte Hande Erçel'in sosyal medyaya damga vuran kumsal pozları…