Güzel oyuncu Gizem Karaca’nın Miss World ifirafı! Duyanlar kahkahalara boğuldu…

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, katıldığı bir YouTube programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Karaca’nın Miss World ifirafını duyan hayranları kahkahalara boğuldu…

"YETENEK KISMINDA DANSI SEÇTİM, MEZDEKE AÇIP OYNADIM"

Ünlü oyuncu Gizem Karaca Londra'daki 2011 Miss World'de ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştı. Yarışmacı kızların hepsinin yetenekli ve özel becerileri olduğunu söyleyen oyuncu, "Ben hazırlıksız gitmiştim. Yetenek kısmında dansı seçtim. Mezdeke açıp oynadım" dedi.