Güzel oyuncu Ebru Şahin paylaşımlarıyla mest ediyor! İşte o paylaşımlar…

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin güzelliğiyle mest etti! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin final yapmasıyla ekranlara veda eden güzel oyuncu Ebru Şahin, hem Cedi Osman ile yaşadığı aşkla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Cedi Osman'ın kendisi için aşklarının başladığı Alaçatı'dan villa kiralamasıyla gündeme gelen Şahin, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Art arda paylaşım yapan güzel oyuncu, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Şahin için bir takipçisi "Sen niye bu kadar güzelsin? Her tarafın kusursuz. Bir nokta kadar kusurun gözükmüyor, su gibisin" yorumunda bulunurken paylaşım binlerce beğeni aldı. İşte Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…