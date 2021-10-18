Güzel oyuncu Deniz Baysal’dan ‘Kuzu kuzu’ klibi! Gören hayran kaldı…

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal, Tarkan'ın o şarkısına klip çekti! Son olarak Teşkilat dizisinde canlandırdığı Zehra karakteriyle izleyici karşısına çıkan Deniz Baysal, sosyal medya hesabında yayınladığı son video ile ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Baysal, Tarkan'ın Kuzu Kuzu adlı şarkısına mini bir klip çekti ve o anları Instagram sayfasında paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Deniz Baysal'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...