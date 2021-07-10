Güzel oyuncu Bergüzar Korel’den karnı burnunda bikinili pozlar!

2009'da nikah masasına oturduğu meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla çok konuşuldu. Ali ve Han adından iki oğlu olan ve üçüncü bebeğini kız olacağını açıklayan Korel, ailesi ile çıktığı tatilde verdiği bikinili pozları art arda sosyal medya hesabında paylaştı. Mavi bikinisi ile yakın dostları Esra Erol ve Hatice Şendil'e poz veren Korel, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Bergüzar Korel'in o pozları…