Günler sonra baba olacak Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, arkadaş ortamında tanıştığı İranlı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile geçtiğimiz ağustos ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. İkilinin sadece yakın dostlarının katıldığı düğün töreninden hemen sonra ise Arzu Doğan'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü çift, 13 Ocak'ta Badıkan adını verdikleri oğullarına kavuştu. Ünlü şarkıcı, bugün ise minik oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. Doğan, eski çalışma arkadaşı Seyhan Soylu'nun "Çeyrek milyon yakışır" deyip minik Badıkan'ı paraya boğduğu anları paylaştı. Söz konusu görüntüleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Seren Serengil detayı dikkat çekti. İşte Nihat Doğan minik oğlu Badıkan...