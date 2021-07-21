Haberler Video Magazin Videoları ‘Güneşin yeni yüz bulmuş hali’ Esra Erol’un kardeşi Eda Erol bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı!

‘Güneşin yeni yüz bulmuş hali’ Esra Erol’un kardeşi Eda Erol bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı!

‘Güneşin yeni yüz bulmuş hali’ Esra Erol’un kardeşi Eda Erol bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı!
21.07.2021 00:20 - Son Güncelleme: 21.07.2021 00:23
Ana Sayfa 01:36
Dışişleri'nden Avrupa...
Ana Sayfa 00:40
Gülben Ergen ve yakın...
Ana Sayfa 01:41
‘Uçaklarımız verilecek...
Ana Sayfa 01:30
Sıcaklıklar düşüyor, yağış...
Ana Sayfa 02:23
Fatih Terim'den transfer...
Ana Sayfa 01:23
Serinlemek için suya girdiği...
Ana Sayfa 00:56
Seçil Gür, Müslüm Gürses’in...
Ana Sayfa 01:06
İznik Gölü'nde kaybolan gencin...
Ana Sayfa 01:03
Samsun’da kurban kesenlere...
Ana Sayfa 01:17
Başkan Erdoğan KKTC’de onuruna...
Ana Sayfa 06:07
Parayı gördü virüsü unuttu
Ana Sayfa 00:09
PKK’ya finans desteği sağlayan...

‘Güneşin yeni yüz bulmuş hali’ Esra Erol’un kardeşi Eda Erol bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! Başarılı sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden Eda Erol, kırmızı bikinisi ile verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Güneşlendiği anlara ait kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Erol, güzelliği ile büyüledi. Çok sayıda internet kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım adeta sosyal medyayı salladı. İşte Eda Erol'un binlerce beğeni alan tatil pozları...


Magazin Videoları