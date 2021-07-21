‘Güneşin yeni yüz bulmuş hali’ Esra Erol’un kardeşi Eda Erol bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! Başarılı sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden Eda Erol, kırmızı bikinisi ile verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Güneşlendiği anlara ait kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Erol, güzelliği ile büyüledi. Çok sayıda internet kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım adeta sosyal medyayı salladı. İşte Eda Erol'un binlerce beğeni alan tatil pozları...