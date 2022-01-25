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Günel Zeynalova son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle büyüledi…

Günel Zeynalova son haliyle şaşırttı! Güzelliğiyle büyüledi…
25.01.2022 23:13

OTOMATİK OYNAT

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Azeri kızı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 35 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte o paylaşımlar ve Günel Zeynalova’nın son hali…

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