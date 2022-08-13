Gülşen’in sahne olayları bitmek bilmiyor! Bu sefer hem LGBT propagandası hem kuyruk sokumuna kadar açık kıyafeti…

Gülşen’in sahne olayları bitmek bilmiyor! Sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan ve birçok kişini tepkisini çeken Gülşen, o kıyafetlerine bir yenisini daha ekledi. Yenikapı'da konser veren şarkıcı, kuyruk sokumuna ve göğsünün yarısına kadar uzanan dekolteli kostümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Gülşen'e tepkiler çığ gibi büyürken konserde yaşanılanlar seyirciyi çileden çıkardı. Gülşen, sahnede LGBT propagandası yapınca izleyiciden büyük tepki aldı ve bir anda ortalık karıştı. İşte Gülşen'in tepki çeken kostümü ve konserde yaşanılanlar...