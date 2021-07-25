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Gülşen'in sahne kostümü şarkılarını yine gölgeledi

Gülşen'in sahne kostümü şarkılarını yine gölgeledi
25.07.2021 01:25 - Son Güncelleme: 25.07.2021 01:49
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Geçtiğimiz günlerde tercih ettiği iddialı sahne kıyafeti ile çok konuşulan Gülşen, son konseriyle yine gündeme geldi. Meslektaşını dinlemeye giden Murat Dalkılıç, konser sırasında çektiği bir videoyu yayınlamasının ardından Gülşen'in sahne kıyafeti yine sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medyada hızla yayılan konser videosuna "Biraz da olsa giyinmiş", "Olmamış ama en azından bir önceki kıyafetinden daha kapalı", "O kadar açıldı ki bu bile kapalı geliyor" yorumları yapıldı. İşte Gülşen'in sosyal medyaya damga vuran sahne kostümü...


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