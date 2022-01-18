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Gülşen'in sahne kıyafetini eleştiren Seren Serengil'den kendisine gelen tepkilere cevap: Kör cahilsiniz

Gülşen'in sahne kıyafetini eleştiren Seren Serengil'den kendisine gelen tepkilere cevap: Kör cahilsiniz
18.01.2022 19:03

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Şarkıcı Gülşen'in İstanbul'da verdiği bir konserde giydiği transparan kostümü magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yanı sıra Ebru Polat, Işın Karaca gibi ünlü isimler de Gülşen'in kostümüne tepki göstermişti. En dikkat çeken tepkilerden biri ise Seren Serengil'den gelmişti. Ancak Gülşen'in kostümü için 'Striptiz kıyafeti gibi' ifadelerini kullanan Serengil'in göğüs dekolteli transparan üstü de tepki çekmişti. Serengil, tepkilerin ardından suskunluğunu bozdu. Seren Serengil bakın kendini nasıl savundu... TIKLA İZLE

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