RAMAZAN İMSAKİYE
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Gülşen'in kucak dansı yaptığı kişiyle ortaya çıkan görüntüsü olay! "Canım sıkıldı arkadaşımın kucağına oturdum" demişti meğer...

Gülşen'in kucak dansı yaptığı kişiyle ortaya çıkan görüntüsü olay! "Canım sıkıldı arkadaşımın kucağına oturdum" demişti meğer...
22.04.2022 11:07

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Gülşen'in kucak dansı yaptığı kişiyle ortaya çıkan görüntüsü olay! "Canım sıkıldı arkadaşımın kucağına oturdum" demişti, o arkadaş ile Gülşen'in yeni görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. İddialı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz haftalarda konser esnasında bir hayranının kucağına oturmasıyla çok konuşulmuştu. Hatta bu hareketin ardından Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ile arasının açıldığı ileri sürülmüştü. İşte ünlü şarkıcının daha önce yakın arkadaşı olduğunu belirttiği kişiyle yeni samimi fotoğrafı...fet

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Gülşen'in kucak dansı yaptığı kişiyle ortaya çıkan görüntüsü olay! "Canım sıkıldı arkadaşımın kucağına oturdum" demişti meğer...

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