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Gülşen’den bomba sahne kostümü! Tepkiler peş peşe geldi: ‘‘Kıyafet mi hani nerde’

Gülşen’den bomba sahne kostümü! Tepkiler peş peşe geldi: ‘‘Kıyafet mi hani nerde’
24.08.2022 00:08 - Son Güncelleme: 24.08.2022 00:17

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Gülşen yine sınır tanımadı! Sosyal medya fena çalkalandı! Sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Gülşen, son olarak annelik üzerine yaptığı açıklamayla tepki çekmişti. Her hareketiyle gündeme gelmeyi başaran Gülşen, son konserinde giydiği kostümler yine adından söz ettirdi. Şarkıcının ilginç tarzı sosyal medyaya damga vururken birçok kişinin tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Hiç giymese daha iyiydi" yorumunda bulundu. Başak bir sosyal medya kullanıcısı ise bakın Gülşen'in kostümünü neye benzetti...

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