Gülşen’den Aleyna Tilki’nin çok konuşulan klibine destek: “Daha ne desin bu kız?”

Aleyna Tilki, geçen günlerde 'Take IT Or Leave IT' adlı şarkısını video klibiyle birlikte müzikseverlerin beğenisine sundu. Ancak Tilki'nin iç çamaşırıyla yatak odasında dans ettiği ve motorun üzerinde eteğini çıkarıp yarı çıplak kaldığı sahnelerin yer aldığı klip, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Aleyna Tilki, çığ gibi büyüyen tepkilere sessiz kalmazken genç şarkıcıya ilk destek annesi Havva Öztel'den geldi. Havva Öztel'in ardından sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetler ve son yayınladığı Lolipop klibiyle çok konuşulan Gülşen de meslektaşının arkasında durdu. Aleyna Tilki'nin klibinden bir kesiti sosyal medya hesabına taşıyan Gülşen bakın neler söyledi...