RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Gülşen’den Aleyna Tilki’nin çok konuşulan klibine destek: “Daha ne desin bu kız?”

Gülşen’den Aleyna Tilki’nin çok konuşulan klibine destek: “Daha ne desin bu kız?”

Gülşen’den Aleyna Tilki’nin çok konuşulan klibine destek: “Daha ne desin bu kız?”
19.04.2022 23:51

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:45
Üç Kız Kardeş 10. bölüm...
Magazin 00:58
Gönül Dağı 61. bölüm 2....
Magazin 00:45
Karnı burnunda olan Ece'den...
Magazin 00:59
Danilo Zanna yeni aşka yelken...
Magazin 01:06
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı...
Magazin 00:40
Muğla’da seyir halindeki araç...
Magazin 00:59
Baba 10. bölüm 2. fragmanı...
Magazin 00:47
Sadakatsiz 56. bölüm 2....
Magazin 00:31
Demet Özdemir ‘’seni gerçekten...
Magazin 00:59
Gönül Dağı 61. bölüm fragmanı:...
Magazin 03:09
Fadik Sevin Atasoy’un annesi...
Magazin 01:03
Masumlar Apartmanı 67. bölüm...

Aleyna Tilki, geçen günlerde 'Take IT Or Leave IT' adlı şarkısını video klibiyle birlikte müzikseverlerin beğenisine sundu. Ancak Tilki'nin iç çamaşırıyla yatak odasında dans ettiği ve motorun üzerinde eteğini çıkarıp yarı çıplak kaldığı sahnelerin yer aldığı klip, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Aleyna Tilki, çığ gibi büyüyen tepkilere sessiz kalmazken genç şarkıcıya ilk destek annesi Havva Öztel'den geldi. Havva Öztel'in ardından sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetler ve son yayınladığı Lolipop klibiyle çok konuşulan Gülşen de meslektaşının arkasında durdu. Aleyna Tilki'nin klibinden bir kesiti sosyal medya hesabına taşıyan Gülşen bakın neler söyledi...

Magazin Videoları
Gülşen, Aleyna Tilki’nin iç çamaşırıyla yatak odasında dans ettiği klibi paylaştı! Destek gecikmedi: “Daha ne desin bu kız?”

SON DAKİKA