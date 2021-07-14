Gülşen transparan konser kıyafetine gelen tepkilere yanıt verdi! Sosyal medya Gülşen'e "amacına ulaştı" diyor!

Gülşen transparan konser kıyafetine gelen tepkilere yanıt verdi! Alaçatı'da sahne alan Gülşen'in transparan kıyafeti gündeme bomba gibi düştü. Günlerdir konuşulan Gülşen, kostümü hakkında aldığı eleştirilere verdiği yanıtla bir kez daha adından söz ettirdi. "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim!" diyen Gülşen'e sosyal medyada, "Don giymenin adı ne zaman kostüm oldu bacım" , "Amacına ulaştı, gündemden düşmüyor" şeklinde yorumlar yapıldı.