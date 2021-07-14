Haberler Video Magazin Videoları Gülşen transparan konser kıyafetine gelen tepkilere yanıt verdi! Sosyal medya Gülşen'e "amacına ulaştı" diyor!

Gülşen transparan konser kıyafetine gelen tepkilere yanıt verdi! Sosyal medya Gülşen'e "amacına ulaştı" diyor!

Gülşen transparan konser kıyafetine gelen tepkilere yanıt verdi! Sosyal medya Gülşen'e "amacına ulaştı" diyor!
14.07.2021 15:50
Ana Sayfa 04:02
Çelik kafeslerde alıkonulan 2...
Ana Sayfa 00:28
Survivor Ayşe Yüksel'den Yiğit...
Ana Sayfa 01:14
Ahmet Kural Sıla davasında...
Ana Sayfa 02:37
FETÖ'nün "mahrem imamı" itiraf...
Ana Sayfa 01:03
Gözler Bakan Koca'da! Saat...
Ana Sayfa 00:40
Zincirleme kazada faciadan...
Ana Sayfa 04:48
Büyükşen cinayetinde sona...
Ana Sayfa 39:24
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 01:39
İstanbul için gök gürültülü...
Ana Sayfa 02:06
Çalışana ilave ücret
Ana Sayfa 03:54
Büşra Büyükşen 3 yıl önce ne...
Ana Sayfa 05:14
U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon...

Gülşen transparan konser kıyafetine gelen tepkilere yanıt verdi! Alaçatı'da sahne alan Gülşen'in transparan kıyafeti gündeme bomba gibi düştü. Günlerdir konuşulan Gülşen, kostümü hakkında aldığı eleştirilere verdiği yanıtla bir kez daha adından söz ettirdi. "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim!" diyen Gülşen'e sosyal medyada, "Don giymenin adı ne zaman kostüm oldu bacım" , "Amacına ulaştı, gündemden düşmüyor" şeklinde yorumlar yapıldı.


Magazin Videoları