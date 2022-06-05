Gülşen sahne kıyafetleriyle gündem olmaya devam ediyor! Üstsüz sahne aldı…

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Gülşen, son günlerde tercih ettiği sahne kostümleriyle sık sık gündem olmuş ve tepki çekmişti. Bir mekanda sahne alan şarkıcı, çok konuşulan kostümlerine bir yenisini daha ekledi ve yine eleştirilerin odağında yer aldı. Sadece göğüs uçlarını kapatan Gülşen, kısa sürede gündem olurken birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Bir Instagram kullanıcısı, "Bu ne böyle, rezalet! Çıplak çıksaydı" yorumunda bulundu. İşte Gülşen'in sosyal medyada tepki çeken o kostümü...