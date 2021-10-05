Gülşen çok konuşulan kıyafetiyle dans şovu yaptı! İşte o anlar…

İddialı tarzıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Gülşen, Ankara konserinde tercih ettiği siyah elbisesi ile yine olay olmuştu. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının sahne kostümünü fazla iddialı bularak tepki göstermişti. Kıyafetiyle verdiği pozları art arda yayınlayan Gülşen'den yeni bir paylaşım daha geldi. Ünlü şarkıcı, kuliste Edis'in şarkısı ile dans ettiği anlara ait bir videoyu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. İddialı sahne kıyafetiyle objektif karşısına geçen Gülşen'in dans şovu kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...