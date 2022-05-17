Haberler Magazin Videoları Gülşen Bubikoğlu tatil sezonunu açtı! Beyazlar içinde yaz pozlarını paylaştı! Son halini gören dilini ısırdı

Gülşen Bubikoğlu tatil sezonunu açtı! Beyazlar içinde yaz pozlarını paylaştı! Son halini gören dilini ısırdı

Gülşen Bubikoğlu tatil sezonunu açtı! Beyazlar içinde yaz pozlarını paylaştı! Son halini gören dilini ısırdı
17.05.2022 10:37

OTOMATİK OYNAT

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Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu tatil sezonu açtı! Yaban filmi ile adım attığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu, hem oyunculuğu hem de dillere destan güzelliğiyle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İlk kez 1974'te "Mahcup Delikanlı" filmde birlikte rol aldığı Tarık Akan ile müthiş bir uyum yakalayan Gülşen Bubikoğlu, uzun bir süre önce setlere veda ederek hayranlarını üzdü. Şimdilerde 67 yaşında olan ünlü oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Son haliyle dikkat çeken Bubikoğlu, bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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