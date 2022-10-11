Haberler Magazin Videoları Gülşen Bubikoğlu aylar sonra bir ilke imza attı! Yeşilçam yıldızı son haliyle parmak ısırttı! Genç kızlar yanında hikaye...

Gülşen Bubikoğlu aylar sonra bir ilke imza attı! Yeşilçam yıldızı son haliyle parmak ısırttı! Genç kızlar yanında hikaye...

Gülşen Bubikoğlu aylar sonra bir ilke imza attı! Yeşilçam yıldızı son haliyle parmak ısırttı! Genç kızlar yanında hikaye...
11.10.2022 16:03

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Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, derece aldıktan sonra sinemayla tanıştı. Yaban filminde başrolü oynayarak başlayan Yeşilçam hayatında Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi isimlerle kamera karşısına geçen Bubikoğlu, hem performansı hem de dillere destan güzelliğiyle fırtınalar estirdi. Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada son halini yayınlayarak tüm dikkatleri üzerine topladı. Aylar sonra bir ilke imza atan Bubikoğlu'nu görenler "Genç kızlar yanında hikaye" yorumunda bulundu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun parmak ısırtan son hali...

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