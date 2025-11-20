Soruşturmayı Üç Savcı Yürütüyor

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, 'Güllü' olarak tanınan Gül Tut, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilen Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün yürüttüğü dosyaya bir savcı daha atanmasıyla, soruşturmayı takip eden savcı sayısı 3'e yükseldi

Ses Kayıtları Üç Merkezde İnceleniyor

Soruşturma kapsamında, ev içi güvenlik kamera görüntüleriyle birlikte ses kayıtlarının çözümü için çok yönlü çalışma yürütülüyor. Başsavcı Öksüz'ün talimatıyla kayıtlar önce Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne, ardından Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne, son olarak da TÜBİTAK'a gönderildi.

Dosyada bilirkişi raporu ile ses analiz sonuçları soruşturmanın seyrini belirleyecek kritik deliller arasında yer alıyor.

TÜBİTAK'ta Ses Analizleri ve Kimlik Tespiti

Analiz süreci devam ederken Başsavcı Duygu Bayar Öksüz, Gebze'deki TÜBİTAK tesislerini ziyaret ederek uzmanlarla toplantı yaptı. Burada, seslerin iyileştirilmesi, karşılaştırmalı inceleme ile kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların tape dökümlerinin çıkarılması üzerine çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Başsavcı Öksüz, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyoruz" dedi.