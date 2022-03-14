Güldür Güldür’ün Naimesi Ecem Erkek’in eski eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı!

Güldür Güldür'ün Naimesi'ydi! 2017'de Hayat Sırları isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan Ecem Erkek, kadrosunda Onur Buldu, Ali Sunal, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'ta canlandırdığı Naime karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Erkek'in özel hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Ecem Erkek'in 2016 - 2020 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Erkek'in kendi gibi oyuncu olan eski eşiyle bir dönem aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Ecem Erkek'in eski eşi hangi oyuncu çıktı...