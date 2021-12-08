Haberler Magazin Videoları Güldür Güldür'ün İbrahim’i Onur Atilla’nın sır gibi sakladığı eşini gören dilini ısırdı! Meğer liseden beri...

Güldür Güldür'ün İbrahim’i Onur Atilla’nın sır gibi sakladığı eşini gören dilini ısırdı! Meğer liseden beri...

Güldür Güldür'ün İbrahim’i Onur Atilla’nın sır gibi sakladığı eşini gören dilini ısırdı! Meğer liseden beri...
08.12.2021 18:13

OTOMATİK OYNAT

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Kadrosunda Onur Buldu, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Alper Kul gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında İbrahim rolünü canlandıran Onur Atilla, oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Birbirinden farklı tiplemelerle izleyici karşısına çıkan oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, özellikle Atilla'nın aşk hayatını merak etti. En çok "Onur Atilla evli mi?", "Onur Atilla eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Onur Atilla'nın bir paylaşımında lisede tanıştıklarını söylediği güzeller güzeli eşi...

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Güldür Güldür'ün İbrahim’i Onur Atilla’nın sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Güzelliğini gören dilini ısırdı meğer liseden beri...

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