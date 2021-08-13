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Güldür Güldür Naime bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı Güldür Güldür'den ayrılan Ecem Erkek'in memleketi

Güldür Güldür Naime bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı Güldür Güldür'den ayrılan Ecem Erkek'in memleketi
13.08.2021 17:07
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31 yaşındaki oyuncu Ecem Erkek son dönemin parlayan yıldızlarından biri. 2017 yılında rol aldığı Hayat Sırları isimli diziyle ekranlara ilk kez gelen Ecem Erkek, 2018 yılında katıldığı Güldür Güldür ile birlikte çok daha büyük kitleler tarafından tanınır hale geldi. Naime karakteriyle ekranlara gelen oyuncu, rol aldığı skeçlerdeki başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Son olarak Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Güldür Güldür'den ayrıldığını duyuran Ecem Erkek'in hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Erkek'in özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Ecem Erkek aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Ecem Erkek'in memleketi…


Güldür Güldür Naime bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı Güldür Güldür'den ayrılan Ecem Erkek'in memleketi

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