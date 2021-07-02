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Güldür Güldür İbrahim'i Rüştü Onur Atilla'nın gözden uzak tuttuğu eşi güzelliğiyle mest etti

Güldür Güldür İbrahim'i Rüştü Onur Atilla'nın gözden uzak tuttuğu eşi güzelliğiyle mest etti
02.07.2021 13:10
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Güldür Güldür programında İbrahim karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Rüştü Onur Atilla, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun eşini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Rüştü Onur Atilla'nın eşi güzelliğiyle mest ediyor. Rüştü Onur Atilla'nın bir paylaşımında liseden arkadaşı olduğunu söylediği Sinem Ayyıldız gözlerden uzak yaşıyor. Çift kısa bir süre önce 2. çocuklarını sağlıkla kucaklarına almıştı.


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