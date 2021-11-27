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Güldür Güldür Bilal'i Onur Buldu'nun sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşi Duygu herkesi hayran bırakıyor!

Güldür Güldür Bilal'i Onur Buldu'nun sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşi Duygu herkesi hayran bırakıyor!
27.11.2021 23:17
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Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun eşini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Onur Buldu'nun eşi güzelliğiyle mest ediyor. Bir öğretmen olan Duygu Koz ve Onur Buldu pandemi nedeniyle sessiz bir şekilde evlenmişti. Peki Onur Buldu kimdir ne nerelidir? İşte Onur Buldu ve güzeller güzeli eşi...

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