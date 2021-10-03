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Güldür Güldür Bilal'i Onur Buldu'nun sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşi Duygu herkesi hayran bırakıyor!

Güldür Güldür Bilal'i Onur Buldu'nun sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşi Duygu herkesi hayran bırakıyor!
03.10.2021 00:53 - Son Güncelleme: 03.10.2021 00:56
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Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun eşini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Onur Buldu'nun eşi güzelliğiyle mest ediyor. Bir öğretmen olan Duygu Koz ve Onur Buldu pandemi nedeniyle sessiz bir şekilde evlenmişti. Peki Onur Buldu kimdir ne nerelidir? İşte Onur Buldu ve güzeller güzeli eşi...


ONUR BULDU KİMDİR?

Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu olarak 4 Ağustos 1982'de Bergama'da doğdu, Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynamaktadır.

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