Haberler Magazin Videoları Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı!

Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı!

Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı!
15.12.2021 15:06

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:46
Hızı 90 kilometreye ulaşan...
Ana Sayfa 02:40
Asgari ücret 4 bin TL üzeri...
Ana Sayfa 06:32
AK Parti'den flaş 'Ekonomik...
Ana Sayfa 28:07
Aşiret çocuğu Özgür Demirtaş...
Ana Sayfa 01:46
Dekolte savaşına Serenay...
Ana Sayfa 00:19
İki genç habersizce kendi...
Ana Sayfa 00:51
2 terörist daha cehenneme...
Ana Sayfa 00:39
Moda'da iğrenç olay, önce...
Ana Sayfa 01:14
İstanbul'da yangın paniği! Bir...
Ana Sayfa 00:28
Turbo Turabi'den Acun'a: 'Kim...
Ana Sayfa 02:24
Yağmur yağdı trafik...
Ana Sayfa 02:58
11 araç birbirine girdi!...

Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye katılamayan Gülçin Ergül'ün son sağlık durumunu annesi açıkladı. İzmir-İstanbul otoyolunun Susurluk mevkisinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül'ün tedavisi devam ediyor. Kızının sağlık durumu hakkında konuşan anne Aysel Ergül, "Hala kontrol altında, iç kanama olabilir korkusu var, Kızımız iyiye gidiyor ama ona sevinemiyoruz, biz Erdal'a çok üzülüyoruz. Keşke bir rüya olsaydı" dedi. Lafçı'nın cenazesi, gönderildiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Lafçı'nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldığı cenaze törenine sevgilisi Gülçin Ergül tedavisi devam ettiği için katılamadı.

Magazin Videoları
SON DAKİKA