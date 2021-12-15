Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye katılamayan Gülçin Ergül'ün son sağlık durumunu annesi açıkladı. İzmir-İstanbul otoyolunun Susurluk mevkisinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül'ün tedavisi devam ediyor. Kızının sağlık durumu hakkında konuşan anne Aysel Ergül, "Hala kontrol altında, iç kanama olabilir korkusu var, Kızımız iyiye gidiyor ama ona sevinemiyoruz, biz Erdal'a çok üzülüyoruz. Keşke bir rüya olsaydı" dedi. Lafçı'nın cenazesi, gönderildiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Lafçı'nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldığı cenaze törenine sevgilisi Gülçin Ergül tedavisi devam ettiği için katılamadı.