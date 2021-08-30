Gülben Ergen sahne kıyafetiyle olay oldu! Dekolteli elbisesindeki hançerle dosta güven düşmana korku verdi

Gülben Ergen sahne kıyafetiyle olay oldu! Konser maratonuna başlayan Gülben Ergen, önceki İzmir Alaçatı’da sahne aldı. Son dönemlerde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle sık sık gündem olan Ergen, yine adından söz ettirmeyi başardı. Kalçasına kadar uzanan sırt dekolteli bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıkan Ergen’in kostümündeki bir detay herkesi şaşkına çevirdi. Kostümüyle düşmanlarına göndermede bulunan ünlü şarkıcı için “Seren’i bu kez fena kızdıracak”, “Aman Seren Serengil görmesin” yorumu yapıldı. İşte Gülben Ergen’in magazin gündemine bomba gibi düşen sahne kıyafeti...