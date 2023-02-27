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Gülben Ergen afet bölgelerine anaokulu yaptıracağını duyurdu!

Gülben Ergen afet bölgelerine anaokulu yaptıracağını duyurdu!
27.02.2023 12:06

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Gülben Ergen, başkanı olduğu “Çocuklar Gülsün Diye” derneği ile birlikte çocuklar için afet bölgelerine anaokulu yaptıracağını duyurdu. Ergen, depremden etkilenen 11 ile 11 okul inşa ettirecek...

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Tüm Türkiye deprem bölgesi için seferber olurken, sanat camiasının ünlü isimleri de deprem bölgesi için destek kampanyaları başlattı. Gülben Ergen, afet bölgesindeki çocuklar için başkanı olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye' Derneği ile harekete geçti. Ergen, 11 afet bölgesine 11 anaokulu yaptıracağını duyurdu. Ergen'in bu hareketi alkış topladı. Instagram hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Ergen, ''11 afet bölgemizde 11 anaokulu yapmak için canla başla çalışmaya başladık. Depremden yara almış, eğitimi yarım kalmış, hüzünlü çocuklarımızın hak ettikleri eğitime kavuşturmak derneğimizin hedefi. Çocuklarımız okul öncesi eğitim alsın diye... İlkokula başlamak için sağlıklı hazırlansınlar diye... Yeniden gülebilesinler diye... Eğitim materyalleri ile, masal kitapları ile, yaşlarına uygun tüm oyuncaklar ile onları gülümseteceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Yardımseverliliğiyle bilinen ünlü şarkıcı, yine elini taşın altına koydu.

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