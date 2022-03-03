Meral Kaplan'a hapis şoku! Eski manken boşanma davasında tanığa saldırıp küfürler etti. 8 yıl evli olduğu Erhan Kiani ile boşanan eski manken ve oyuncu Meral Kaplan duruşmada şahit olan Kübra Ulutaş'a saldırdı. Meral Kaplan bununla da kalmadı şahit olan Ulutaş'ı ölümle tehdit edip küfürler yağdırdı. 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kaplan'ın savunması ise gündem oldu.