Haberler Magazin Videoları Gözyaşlarına boğulmuştu... Meral Kaplan'a hapis şoku! Erhan Kiani ile boşanma davasında Kübra Ulutaş'a saldırıp küfürler yağdırdı

Gözyaşlarına boğulmuştu... Meral Kaplan'a hapis şoku! Erhan Kiani ile boşanma davasında Kübra Ulutaş'a saldırıp küfürler yağdırdı

Gözyaşlarına boğulmuştu... Meral Kaplan'a hapis şoku! Erhan Kiani ile boşanma davasında Kübra Ulutaş'a saldırıp küfürler yağdırdı
03.03.2022 11:11

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Meral Kaplan'a hapis şoku! Eski manken boşanma davasında tanığa saldırıp küfürler etti. 8 yıl evli olduğu Erhan Kiani ile boşanan eski manken ve oyuncu Meral Kaplan duruşmada şahit olan Kübra Ulutaş'a saldırdı. Meral Kaplan bununla da kalmadı şahit olan Ulutaş'ı ölümle tehdit edip küfürler yağdırdı. 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kaplan'ın savunması ise gündem oldu.

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"DİL ÇIKARIP BENİ TAHRİK ETTİ"

Meral Kaplan'a hapis şoku! Boşanma davasında tanığa saldırıp küfürler yağdıran eski mankenin savunması gündeme bomba gibi düştü.

2018 yılında eşi Erhan Kiani'ye aldatma gerekçesiyle dava açan Meral Kaplan o dönem çocuğunun velayetini kaybetmesiyle gündeme gelmişti. Oyuncu ve eski manken olan Meral Kaplan boşanma davasında tanık olan Kübra Ulutaş'a saldırdı.

Yüzüne vurarak darp ettiği genç kadın, yere düştü. Bu sırada Kaplan'ın ölümle tehdit ettiği tanığa sinkaflı sözler sarf ettiği de iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; olayın ardından şikayetçi olan Ulutaş, Kaplan'ın cezalandırılmasını istedi.

Kaplan, Ulutaş'ın dil çıkararak kendisini kışkırttığını belirtip "Yanına gitmeye çalıştım ancak güvenlik görevlileri engelledi. Herhangi bir temasım olmadı.Bana dil çıkardı, tahrik etti" dedi.

Hakkında basit yaralama, tehdit, hakaret suçlarından dava açılan Kaplan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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