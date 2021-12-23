Gözünden sakınıyor! Kuruluş Osman’ın Gündüz Alp’i Emre Basalak’ın eşini görenler hayran kaldı! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Kuruluş Osman'ın Gündüz Alp'i Emre Basalak'ın gözlerden uzak yaşayan eşine bakın! Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman'da Gündüz Alp karakterini canlandıran Emre Basalak'ın hayatı merak edildi. Başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Basalak'ın özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Emre Basalak'ın güzeller güzeli eşi...