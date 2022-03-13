Gözde Türker'in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer oda ünlü şarkıcıymış…

Gözde Türker'in kardeşi bakın kim çıktı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 2. sezonuyla da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Harika" karakterini canlandıran güzel oyuncu Gözde Türker. Kardeşlerim'de Harika karakterine hayat veren Gözde Türker hem herkese saç baş yoldururken bir yanda da başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olan Gözde Türker'in kardeşini görenler ise gözlerine inanamadı. İbrahim Tatlıses'le bağlantısı ise şaşırtan cinsten...