Haberler Magazin Videoları Gözde Türker'in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer oda ünlü şarkıcıymış…

Gözde Türker'in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer oda ünlü şarkıcıymış…

Gözde Türker'in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer oda ünlü şarkıcıymış…
13.03.2022 01:32 - Son Güncelleme: 13.03.2022 01:36

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:02
Gönül Dağı 56. bölüm fragmanı...
Magazin 02:44
Şarkılar Bizi Söylerde Tuğçe...
Magazin 03:21
Alişan'dan güldüren Buse Varol...
Magazin 03:11
Hande Erçel yeni aşka yelken...
Magazin 00:41
Gülşen’den Ozan Çolakoğlu...
Magazin 00:26
Simge Sağın’dan sahnede kalça...
Magazin 00:23
Hande Soral’dan peş peşe karnı...
Magazin 01:06
Üç Kız Kardeş 4. bölüm 2....
Magazin 02:54
Samsun’da konser kuyruğu!
Magazin 00:22
İstanbul'a dönen Şeyma...
Magazin 00:25
Demet hamile mi? O detay...
Magazin 00:12
Ceylan hamamdan paylaştı!...

Gözde Türker'in kardeşi bakın kim çıktı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 2. sezonuyla da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Harika" karakterini canlandıran güzel oyuncu Gözde Türker. Kardeşlerim'de Harika karakterine hayat veren Gözde Türker hem herkese saç baş yoldururken bir yanda da başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olan Gözde Türker'in kardeşini görenler ise gözlerine inanamadı. İbrahim Tatlıses'le bağlantısı ise şaşırtan cinsten...

Magazin Videoları
Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in ablası bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı meğer herkesin tanıdığı o şarkıcı...

SON DAKİKA