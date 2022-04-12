Görümce'nin Ahmet'i Buğra Gülsoy'un eşi bakın kim! Başrollerini Gupse Özay ve Eda Ece ile paylaştığı Görümce adlı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Buğra Gülsoy'un hayatı merak konusu oldu. Nilüfer Gürbüz ile mutlu bir evlilik sürdüren, bir çocuk babası Gülsoy'un özellikle eski eşi merak edildi. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu filmde Ahmet karakterini canlandıran Gülsoy'un bir dönem Haziran Gecesi'nin yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Buğra Gülsoy'un eski eşi hangi oyuncu çıktı...