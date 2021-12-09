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Görkem Sevindik ilk defa paylaştı! İşte yakışıklı oyuncunun minik oğlu...

Görkem Sevindik ilk defa paylaştı! İşte yakışıklı oyuncunun minik oğlu...
09.12.2021 00:03 - Son Güncelleme: 09.12.2021 00:12

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Söz dizisinde canlandırdığı Mücahit Serdengeçti (Keşanlı) karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Görkem Sevindik, 2020 yılında basketbolcu Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, geçen ağustos ayında ise ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Bir erkek çocuk sahibi olan Görkem Sevindik oğlunun fotoğrafını ilk sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun 'Oğlum diye demiyorum ama kendisi çok yakışıklıdır' notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Baba-oğlun benzerliği dikkat çekerken 'Küçük Görkem' yorumları yapıldı. İşte Görkem Sevindik'in sosyal medyada ilgi odağı olan biricik oğlu...

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