Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'i bakın aslen nereliymiş! Gülsim Ali İlhan memleketiyle şaşırttı!

Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'i bakın aslen nereliymiş! Başrolünü Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. 1992 yılında dünyaya gelen oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan İlhan hakkında araştırma yapanlar, en çok "Gülsim Ali İlhan nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Gülsim Ali İlhan'ın memleketi...