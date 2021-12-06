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Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'i bakın aslen nereliymiş! Gülsim Ali İlhan memleketiyle şaşırttı!

Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'i bakın aslen nereliymiş! Gülsim Ali İlhan memleketiyle şaşırttı!
06.12.2021 09:45 - Son Güncelleme: 06.12.2021 09:51
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Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'i bakın aslen nereliymiş! Başrolünü Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. 1992 yılında dünyaya gelen oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan İlhan hakkında araştırma yapanlar, en çok "Gülsim Ali İlhan nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Gülsim Ali İlhan'ın memleketi...

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Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'i bakın aslen nereliymiş! Gülsim Ali İlhan memleketiyle şaşırttı duyan inanamadı meğer o ülkede...

Gülsim Ali İlhan, Berk Atan ile başrolünü üstlendiği Gönül Dağı dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren oyuncunun hayatı da merak konusu oldu.

Kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile yaşadığı aşkla bir geçen aylarda gündem olan İlhan, şimdi ise memleketiyle çok konuşuldu.

Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. İşte 1992 doğumlu Gülsim Ali İlhan'ın memleketi:

GÜLSİM ALİ İLHAN

Rusçuk, Bulgaristan

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