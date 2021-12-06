Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'i bakın aslen nereliymiş! Gülsim Ali İlhan memleketiyle şaşırttı!

Gülsim Ali İlhan, Berk Atan ile başrolünü üstlendiği Gönül Dağı dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren oyuncunun hayatı da merak konusu oldu.

Kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile yaşadığı aşkla bir geçen aylarda gündem olan İlhan, şimdi ise memleketiyle çok konuşuldu.

Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. İşte 1992 doğumlu Gülsim Ali İlhan'ın memleketi:

GÜLSİM ALİ İLHAN

Rusçuk, Bulgaristan