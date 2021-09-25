Haberler Magazin Videoları Gönül Dağı'nın güzel Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın annesi kızını gölgede bıraktı! Annesi kızına taş çıkartıyor Gülsim Ali'nin annesi...

Gönül Dağı'nın güzel Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın annesi kızını gölgede bıraktı! Annesi kızına taş çıkartıyor Gülsim Ali'nin annesi...

Gönül Dağı'nın güzel Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın annesi kızını gölgede bıraktı! Annesi kızına taş çıkartıyor Gülsim Ali'nin annesi...
25.09.2021 13:27
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Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının sevilen işlerinden biri olan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Gülsim Ali. Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'ini canlandıran Gülsim Ali, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Gülsim Ali İlhan hakkında araştırma yapanların annesini görünce nutku tutuldu. İşte başta Gülsim Ali İlhan olmak üzere ünlülerin anneleri.


Gönül Dağı'nın güzel Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın annesi kızını gölgede bıraktı! Annesi kızına taş çıkartıyor Gülsim Ali'nin annesi...

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