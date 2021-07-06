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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan ve kendinden yaşça büyük sevgilisi Durul Bazan’a sert tepki! Veto ettiler

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan ve kendinden yaşça büyük sevgilisi Durul Bazan’a sert tepki! Veto ettiler
06.07.2021 15:31
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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan ve kendinden yaşça büyük sevgilisi Durul Bazan’a sert tepki! Gönül Dağı dizisinde Berk Atan ile başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Gülsim Ali İlhan-Durul Bazan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin ilişkisine Gülsim Ali İlhan’ın ailesinin onay vermediği iddia edildi.


Gönül Dağı dizisinde Berk Atan ile başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan'ın geçen haftalarda kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İlişkilerini sessiz sedasız yaşamayı tercih eden Gülsim Ali İlhan-Durul Bazan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Gülsim Ali İlhan'ın ailesinin Durul Bazan'ı veto ettiği ancak oyuncunun ilişkisini sürdürme kararı aldığı öne sürüldü.

DURUL BAZAN'DAN İMALI PAYLAŞIM
Durul Bazan'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Elalem ne der?" sözü kadar duvarları yüksek bir hapishane var mı?" paylaşımı da gönderme olarak yorumlandı.

Bazan, daha sonra ise Instagram hesabında Doğan Cüceloğlu'nun sözlerini paylaşarak dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?
Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan, 2019 yılında ekrana gelen ve sadece 4 bölüm süren 'Yüzleşme' adlı dizide rol almıştı.

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